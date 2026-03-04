La Stampa cambia proprietà | firmato il contratto preliminare con il Gruppo Sae

Il quotidiano La Stampa passa di mano: il contratto preliminare con il Gruppo Sae, guidato da Alberto Leonardi, è stato firmato. Ora la proprietà è ufficialmente passata all'azienda di Leonardi, segnando un cambiamento nella gestione del giornale. La transazione è stata formalizzata e il passaggio di proprietà è stato reso pubblico.

La cessione comprende anche le testate collegate. La Regione incontrerà una delegazione di lavoratori il prossimo 13 marzo Adesso è ufficiale: La Stampa cambia proprietà. Il quotidiano piemontese è stato infatti ceduto al Gruppo Sae di Alberto Leonardi. In una nota congiunta è stata infatti comunicata la firma del contratto preliminare di cessione. La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. Dopo settimane di annunci, smentite, preoccupazioni e proteste, il Gruppo Gedi di John Elkann (ex editore) ha quindi chiuso la trattativa per liberarsi del quotidiano a cui non era interessato l'armatore greco Theodore Kyriakou. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo de La Stampa.

