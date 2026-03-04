La Stampa cambia proprietà | firmato il contratto preliminare con il Gruppo Sae

Il quotidiano La Stampa è stato venduto al Gruppo Sae di Alberto Leonardi tramite la firma di un contratto preliminare. La transazione è ora ufficiale e segna il passaggio di proprietà del giornale piemontese. La notizia viene comunicata senza ulteriori dettagli sulla procedura o le motivazioni dietro l’accordo.

La cessione comprende anche le testate collegate. La Regione incontrerà una delegazione di lavoratori il prossimo 13 marzo Adesso è ufficiale: La Stampa cambia proprietà. Il quotidiano piemontese è stato infatti ceduto al Gruppo Sae di Alberto Leonardi. In una nota congiunta è stata infatti comunicata la firma del contratto preliminare di cessione. La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. Dopo settimane di annunci, smentite, preoccupazioni e proteste, il Gruppo Gedi di John Elkann (ex editore) ha quindi chiuso la trattativa per liberarsi del quotidiano a cui non era interessato l'armatore greco Theodore Kyriakou. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

I giornalisti de La Stampa sono in assemblea permanente dopo l’annuncio dell’accordo preliminare per la cessione da parte di Gedi al gruppo Sae. Giovedì 5 marzo, il giornale non sarà in edicola e il sito resterà fermo fino alle 7 dello stesso giorno. - facebook.com facebook

