La soffiata di Netanyahu a Trump che ha innescato l’attacco all’Iran | Sappiamo dove Khamenei incontrerà i suoi

Il 28 febbraio è stato l’ultimo giorno di un attacco militare che ha colpito l’Iran, dopo una soffiata di Netanyahu a Trump. Secondo quanto si è appreso, il premier israeliano avrebbe fornito informazioni su dove il leader iraniano Khamenei avrebbe incontrato altri funzionari. Questa comunicazione avrebbe portato alla decisione di lanciare l’attacco, che ha coinvolto obiettivi nel paese mediorientale.