La scelta di Martina | buttare all’aria l’apparenza per trovare la sostanza

Martina ha deciso di scrivere un libro dopo un incidente d’auto che ha segnato profondamente la sua vita. La sua scelta è stata quella di mettere da parte le apparenze e concentrarsi sulla ricerca della sostanza, affrontando momenti difficili e rivelando le sue esperienze senza filtri. La sua narrazione si concentra su un percorso personale di trasformazione e introspezione.

"Ho scritto questo libro perché a un certo punto la mia vita si è incrinata. Un incidente d’auto ha fatto da spartiacque, ma la frattura era iniziata molto prima: anni di insoddisfazione silenziosa, la sensazione costante di essere ’in ritardo’, il bisogno continuo di dimostrare qualcosa agli altri". Martina Massai è partita da qui, dalla necessità di andarsene dall’apparenza e incamminarsi vero la sostanza. Un viaggio per nulla semplice, per niente comodo, mai banale. E neanche breve, perché il punto di equilibrio stava nei Paesi scandinavi. E Martina, partita dalla Maremma, lo racconta nel libro ’L’aurora delle cose invisibili’, diario di bordo di un viaggio anche molto interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

