La Russa riceve la nuova presidente delle Comunita? Ebraiche

Il presidente del Senato ha incontrato a Palazzo Madama la nuova presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, accompagnata dalla presidente uscente. La visita si è svolta alla presenza di entrambe le figure ebraiche, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro. L’evento rappresenta un momento di confronto tra le istituzioni e le rappresentanze delle comunità ebraiche italiane.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama, Livia Ottolenghi, la presidente dell’Unione delle Comunita? Ebraiche Italiane, insieme a Noemi Di Segni, presidente UCEI uscente. ITALPRESS. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La Russa riceve la nuova presidente delle Comunita? Ebraiche Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo MetsolaIl presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Domenica comunità ebraiche al voto per eleggere il nuovo presidente Ucei(Adnkronos) – Cambio al vertice dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei). Today s 22 November Major Events in History Aggiornamenti e contenuti dedicati a Russa riceve Temi più discussi: La Russa riceve la nuova presidente dell’UCEI Ottolenghi e l’uscente Di Segni; La Russa riceve la nuova presidente dell’UCEI Ottolenghi e l’uscente Di Segni; La Russa riceve la nuova presidente dell’UCEI Ottolenghi e l’uscente Di Segni; La Russa riceve la nuova presidente dell’UCEI Ottolenghi e l’uscente Di Segni. Claudio Baglioni riceve la Martinella da La Russa al Concerto di Natale al Senato(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 Nel corso del concerto di Natale in Senato, Claudio Baglioni ha ricevuto dal presidente del Senato Ignazio La Russa la Martinella, campanella simbolo storico del ... ilmattino.it Claudio Baglioni riceve la Martinella da La Russa al Concerto di Natale al SenatoNel corso del concerto di Natale in Senato, Claudio Baglioni ha ricevuto dal presidente del Senato Ignazio La Russa la Martinella, campanella simbolo storico del Senato, come riconoscimento per la sua ... ilgiornale.it La Russa riceve la nuova presidente dell’UCEI Ottolenghi e l’uscente Di Segni dlvr.it/TRGlvl x.com Nessun passo indietro. Il Protocollo Italia-Albania sui migranti va avanti e riceve il via libera dall’Europa. Per anni vi hanno raccontato che era impossibile gestire l’immigrazione illegale, che all’Italia non restava che subirla. Oggi dimostriamo il contrario: regole facebook