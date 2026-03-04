La Roma al Marassi per sfatare il tabù e continuare il sogno Champions

La Roma si prepara a sfidare il Genoa al Marassi in una partita fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La squadra di Gasperini cerca punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica, mentre i giallorossi puntano a consolidare la propria posizione in zona europea. La partita rappresenta un’occasione chiave per entrambe le formazioni in un momento cruciale della stagione.

Continua la corsa verso l'Europa che conta. La situazione di classifica e la poca distanza che separa i giallorossi dal Como di Fabregas sollecitano gli uomini di Gasperini ad aggiudicarsi l'intera posta in palio nel prossimo match fuoricasa contro il Genova. L'ultima vittoria nella tana del Grifone è datata 2021. Quando si parla di Serie A e si pensa a quali siano le trasferte più insidiose, tra i campi più difficili da espugnare vi è sempre il Marassi di Genova. Rettangolo verde stretto, spalti affacciati direttamente sul campo stile inglese e tifoseria calda lo rendono un vero e proprio bunker rossoblù.

