La richiesta di Enrico Galiano | Possiamo smetterla di dire che il classico è l' unica scuola che forma la mente?
Enrico Galiano ha chiesto di smettere di affermare che il liceo Classico sia l’unica scuola che forma la mente. Ha sottolineato che, mentre il liceo Classico è considerato una scuola straordinaria, l’idea che sia l’unica in grado di insegnare a pensare è molto meno convincente. La sua richiesta riguarda l’uso di questa convinzione nel discorso comune.
«Il liceo Classico è una scuola straordinaria. Quello che è molto meno straordinario è l’idea che sia l’unica capace di insegnare a pensare. Se fosse davvero così, dovremmo concludere che il 95% degli italiani non ha mai imparato a usare la propria testa», lo sottolinea Enrico Galiano in un articolo su IlLibraio.it che ha scatenato anche numerosi commenti. «Non è il latino in sé a essere magico, lo è il confronto con strutture linguistiche diverse», sottolinea, nel suo intervento che si inserisce nel dibattito sul costante calo delle iscrizioni al Classico. «Quello che forse dovremmo smettere di fare è dire che solo così si forma davvero il pensiero critico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
