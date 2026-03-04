La rete criminale dei narcos in Messico e le soluzioni messe in campo per combatterli Parla Dalla Chiesa

In Messico, i narcos gestiscono una rete criminale che alimenta violenze e traffici di droga di dimensioni mondiali. Le autorità hanno adottato diverse strategie per contrastare queste attività, mentre il governo cerca di rispondere alle sfide poste dal crimine organizzato. Durante un intervento, Dalla Chiesa ha parlato di come le esportazioni di droga e l’influenza politica siano elementi chiave di questa realtà.

El Mencho dalla braga calata. La libido dei narcos e il finale più scontato Le spirali di violenza, le esportazioni plurimiliardarie di droga in giro per il mondo e l'influenza politica nel paese. I narcotrafficanti messicani sono questo e tanto altro, ma non sembrano aver accusato il colpo inflitto dalle forze di polizia messicane – in collaborazione con l'intelligence americana – dopo l'uccisione de "El Mencho", leader del cartello di Jalisco Nueva Generaciòn e considerato il narcotrafficante più pericoloso al mondo che ha riempito gli Stati Uniti di Fentanyl. "Che rimanessero in piedi, era scontato", dice al Foglio l'ex senatore Nando...