La Regione Lazio incontra Fitto | risorse garantite e regole semplici per i fondi europei 2028-2034

La Regione Lazio ha incontrato il ministro Fitto per discutere dei fondi europei 2028-2034. Durante l'incontro sono stati confermati risorse garantite e regole semplici per l'accesso ai finanziamenti. È stato sottolineato che il bilancio regionale sarà chiaro e adeguato, rispettando le specificità locali. Inoltre, sono state annunciate misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri amministrativi.

Bilancio chiaro ed adeguato per tutte le regioni; rispetto delle specificità regionali nell'attuazione delle priorità strategiche europee; semplificazione delle regole e riduzione degli oneri amministrativi. Queste le priorità indicate dalla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e responsabile delle Politiche di Coesione Raffaele Fitto. Angelilli, su delega del presidente Francesco Rocca, ha guidato la delegazione della Regione Lazio a Bruxelles, dove si è tenuto un importante vertice tra le regioni aderenti a Power Regions of Europe e il vicepresidente esecutivo Fitto presso la sede dello Stato Libero della Baviera.