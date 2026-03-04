La Rai da tempo non è una priorità ora è un fastidio

La riforma dei criteri di nomina dei vertici della Rai era stata discussa nel Senato dopo aver trascorso molto tempo nella Commissione competente. Tuttavia, il dibattito non ha portato a decisioni concrete e ora il tema sembra essere considerato più un problema che una priorità. La questione si presenta come una delle numerose questioni trascurate all’interno del panorama politico.

In verità, al testo unificato della maggioranza si erano contrapposti diversi emendamenti unitari del campo progressista. Inerzia e rinvii permanenti potevano trovare finalmente un punto di svolta in una aperta discussione nell'Aula, dove si arrivasse a comprendere intenzioni e ipotesi strategiche. Se è vero che la questione del servizio pubblico ha ora, nell'età dell'innovazione tecnologica e delle intelligenze artificiali, un valore più importante di quello che le fu assegnato nella lunga stagione analogica.

