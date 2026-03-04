La prof fa lezioni contro Meloni Parte la protesta dei genitori

Un gruppo di genitori di studenti del Liceo delle Scienze umane dell’Istituto Bertrand Russell di Guastalla ha denunciato che le lezioni sono incentrate su contenuti contro una figura politica. La protesta è partita oggi a Reggio Emilia, dove i genitori hanno evidenziato come considerano la situazione “grave e inaccettabile”. La denuncia riguarda le modalità e il contenuto delle lezioni svolte in questa scuola.

Reggio Emilia, 4 marzo 2026 – Un gruppo di genitori di studenti del Liceo delle Scienze umane dell'Istituto Bertrand Russell di Guastalla denuncia una situazione ritenuta "grave e inaccettabile". Segnalata una docente Viene segnalato, ovviamente in modo negativo, il comportamento di una docente, che pare esprima giudizi politici unilaterali e ideologizzati contro il centrodestra. Nel mirino sarebbero finiti anche il presidente americano Donald Trump e, inevitabilmente, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.