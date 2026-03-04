La Procura riabilita Palamara | Ora voglio rimettermi la toga

La Procura ha deciso di riabilitare l’ex magistrato, che ora intende riprendere la toga. L’interessato ha presentato una richiesta di annullamento del patteggiamento per traffico di influenze, ottenendo l’approvazione di Cantone. La figura ha dichiarato che la sua radiazione non è più considerata attuale. La decisione si basa su una valutazione legale e amministrativa della vicenda.

Un altro punto a favore di Luca Palamara. Ieri, nell'udienza davanti al giudice di Perugia, Natalia Giubilei, la difesa dell'ex presidente dell'Anm ha chiesto la revoca del patteggiamento e la Procura guidata da Raffaele Cantone ha espresso parere favorevole, visto che il fatto che gli era stato contestato non è più considerato illecito a seguito della riformulazione del reato di traffico di influenze. Il giudice si è riservato di decidere. Ma Palamara è già pronto a tornare in campo. «Per quanto mi riguarda, il punto di partenza resta uno e uno solo: arrivare a una definitiva chiarezza della mia vicenda giudiziaria in sede penale e potermi presentare davanti al Consiglio superiore della magistratura con un certificato penale illibato, come è mio diritto.