La Pisani si racconta | speciale 8 marzo Festa della donna

Villa Pisani ha organizzato un evento speciale in occasione dell’8 marzo, dedicato alla Festa della Donna. Durante la giornata, lo staff museale ha condotto visite guidate che hanno permesso ai partecipanti di scoprire un percorso dedicato alle figure femminili presenti nelle diverse stanze della villa. L’iniziativa ha coinvolto i visitatori in un’esperienza che mette in evidenza il ruolo delle donne nella storia della residenza.

Ed allora ci si immerge in "Figure di donna", grazie ad artisti del calibro di Bevilacqua, Crosato, Guarana ed infine Tiepolo, non tralasciando il racconto di ambienti dove donne e uomini che hanno reso celebre questo inestimabile luogo hanno impresso la loro presenza.