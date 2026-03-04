La pediatra Carmela Porcelli ha trasferito lo studio medico in via Puccini

La dottoressa Carmela Porcelli, pediatra di libera scelta a Pescara, ha spostato il suo studio medico in via Puccini. Il trasferimento riguarda la sua attività professionale e riguarda i pazienti che si rivolgono al suo ambulatorio. La nuova sede si trova nello stesso territorio e sarà operativa da subito. La decisione interessa coloro che cercano assistenza pediatrica nella zona.