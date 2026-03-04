La partita di Donald da leader globale | riscrivere la storia e lasciare un' eredità

Donald Trump si presenta come protagonista di una partita che definisce come un tentativo di riscrivere la propria storia e di lasciare un’eredità. In un'intervista, afferma di aver forse forzato la mano a determinati interlocutori, sottolineando il ruolo che si attribuisce in questa dinamica. Le sue dichiarazioni mettono in discussione le responsabilità e le azioni che lo vedono coinvolto come leader e protagonista di questa narrazione.

«Forse io ho forzato la mano a loro». Donald Trump non ci sta a farsi sottrarre la paternità della guerra contro l'Iran e replica così ai cronisti che gli chiedono se siano vere le ricostruzioni, peraltro riferite dal segretario di Stato Marco Rubio, che la decisione di dare il via all'«Operazione Epic Fury» sia stata presa sulla scia di un imminente attacco israeliano. Che sia vera la versione di Rubio o che sia stato il presidente a «forzare la mano» di Benjamin Netanyahu, nella risposta di Trump c'è probabilmente la chiave per comprendere la sua decisione. L'ossessione per la «legacy», il ruolo nella Storia al quale ambisce ogni presidente degli Stati Uniti, chiamato a confrontarsi con l'eredità di chi prima di lui ha guidato la nazione più potente del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"La posizione della Spagna si riassume in queste parole: 'no alla guerra'". Nel breve e duro intervento dal palazzo della Moncloa, il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez si rivolge alla nazione e risponde alle minacce ricevute da Donald Trump

