La Nuova arte del comando | Il leader va trovato dentro ognuno di noi

Il libro di Iano Santoro presentato a Brindisi da Ilaria Longo, ambasciatrice dell'autore, che ha dialogato con il sindaco Marchionna Non solo un manuale per i leader ma anche e soprattutto una bussola per trovare l'orientamento nella vita di tutti i giorni. Iano Santoro, con il libro “La Nuova arte del comando”, si rivolge a tutti, non solo a chi comanda, perchè se non si diventa leader di se stessi, diventa arduo affrontare le difficoltà quotidiane. Il tour promozionale dell'opera, iniziato nelle scorse settimane, ieri (martedì 3 marzo) ha fatto tappa presso la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna. Il libro, come di... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Marotta nominato come “Ambassador” dello sport in oratorio: «Ci sono valori che ognuno di noi deve portarsi dentro»di Redazione Inter News 24Marotta, presidente dell’Inter, è stato nominato come “Ambassador” dello sport in oratorio in un incontro con i dirigenti...

"La nuova arte del comando": a lezione di leadership partendo da sé stessiIn un suggestivo incontro prenatalizio, Ilaria Longo, responsabile nazionale della formazione per Pissta, ha presentato per la prima volta il libro...

Ultimate Counter-Attack72 Hours To Survive This Epic Action Movie Recap!

Altri aggiornamenti su Nuova arte.

Temi più discussi: La nuova arte del comando: a Palazzo Nervegna la presentazione del libro di Iano Santoro; Alla più antica mostra d'arte pubblica d'Europa arrivano (anche) gli architetti; Da Memling a Escher: una Settimana d'Arte tra capolavori e grandi mostre; Al via la nuova edizione della fiera d’arte contemporanea Art Brussels.

Giustacchini e l'arte del ricevere: la nuova collezione 2026 tra sfumature polverose e trasparenzeIl mondo delle cerimonie sta vivendo una profonda trasformazione nel 2026, spostandosi verso una dimensione sempre più intima, consapevole e stilisticamente ricercata. In questo scenario, Giustacchini ... giornaledibrescia.it

«Arcobaleno d'Arte»: al via la nuova stagione del Teatro San Martino di LevaneIl Cinema Teatro San Martino dà il via alla nuova stagione con una rassegna di 15 spettacoli di vario genere che accompagnerà il pubblico fino al 22 maggio 2026 Arezzo, 28 ottobre 2025 – Parte ... lanazione.it

Assicurazioni e arte insieme: Villa Romivo inaugura la nuova sede a Scorzè con una mostra --> https://www.nordest24.it/scorze-villa-romivo-generali-nuova-sede-2026 facebook