La notte poco prima delle foreste | il monologo di Koltès in scena al Teatro della Fortuna

Mercoledì 4 marzo 2026, al Teatro della Fortuna di Fano, è andato in scena il monologo di Koltès, ambientato in una notte di pioggia su una strada qualsiasi. La rappresentazione ha visto un attore interpretare un uomo che sente il bisogno di parlare, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente per il pubblico presente. La pièce si svolge in un contesto urbano notturno, con l'attenzione rivolta alla figura del protagonista.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzo 2026 - Una notte di pioggia, una strada qualsiasi, un uomo che sente il bisogno urgente di parlare. Parlare a qualcuno, anche a uno sconosciuto. Da questa situazione semplice e potentissima nasce "La notte poco prima delle foreste", il celebre testo di Bernard-Marie Koltès che venerdì 6 marzo alle ore 21 arriva sul palco del Teatro della Fortuna all'interno della rassegna TeatrOltre. Scritto alla fine degli anni Settanta ma ancora capace di parlare con forza al presente, il lavoro di Koltès prende la forma di un lungo monologo: un giovane uomo senza nome si rivolge a un interlocutore invisibile in un flusso di parole continuo, quasi febbrile.