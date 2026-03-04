La NATO ha intercettato un missile iraniano diretto verso la Turchia

La NATO ha confermato di aver intercettato un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso la Turchia. La notifica è arrivata dopo che le difese della NATO hanno bloccato il missile poco prima che attraversasse lo spazio aereo turco. La notizia è stata divulgata dalle autorità turche, che hanno comunicato l’evento senza fornire dettagli aggiuntivi.

La Turchia ha reso noto che le difese della NATO avrebbero intercettato un missile balistico lanciato dall'Iran, poco prima che entrasse nello spazio aereo turco. I detriti dell'intercettore sono caduti nel distretto di Dortyol di Hatay, nel sud est del Paese. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha richiamato all'ordine l'omologo iraniano, Abbas Araghchi, dicendo che «qualsiasi azione che possa portare alla espansione del conflitto dovrebbe essere evitata». Secondo quanto riferito, il missile sarebbe stato individuato dopo aver attraversato lo spazio aereo di Iraq e Siria ed è stato intercettato dalle unità della Nato di stanza nel Mediterraneo orientale.