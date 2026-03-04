La NATO abbatte missile nel Mediterraneo

La Turchia ha dichiarato di aver intercettato un missile proveniente dall’Iran nel Mediterraneo orientale, grazie all’intervento delle forze della NATO presenti nella zona. L’operazione ha portato alla distruzione del missile prima che potesse raggiungere il suo obiettivo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità turche, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

La Turchia ha annunciato di aver sventato una minaccia missilistica proveniente dall’Iran grazie all’intervento delle forze della NATO dispiegate nel Mediterraneo orientale. Secondo Ankara, il missile balistico era stato rilevato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato i cieli dell’Iraq e della Siria. I sistemi integrati di difesa avrebbero reagito con rapidità, neutralizzando l’ordigno prima che potesse rappresentare un pericolo concreto. Il Ministero della Difesa turco ha spiegato che l’intercettazione è avvenuta nell’ambito delle misure di protezione collettiva garantite dall’Alleanza Atlantica. Il monitoraggio del vettore sarebbe stato continuo fin dal suo ingresso nell’area regionale, consentendo una risposta tempestiva. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

