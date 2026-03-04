La NATO abbatte missile nel Mediterraneo si dirigeva verso lo spazio aereo turco

La NATO ha intercettato un missile nel Mediterraneo che si dirigeva verso lo spazio aereo turco. La Turchia ha comunicato di aver neutralizzato la minaccia grazie all’intervento delle forze alleate presenti nella regione. L’evento si è verificato mentre il missile si avvicinava ai confini aerei del paese. Nessun dettaglio è stato fornito sulle caratteristiche tecniche del missile o sui responsabili dell’attacco.

La Turchia ha annunciato di aver sventato una minaccia missilistica proveniente dall’Iran grazie all’intervento delle forze della NATO dispiegate nel Mediterraneo orientale. Secondo Ankara, il missile balistico era stato rilevato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato i cieli dell’Iraq e della Siria. I sistemi integrati di difesa avrebbero reagito con rapidità, neutralizzando l’ordigno prima che potesse rappresentare un pericolo concreto. Il Ministero della Difesa turco ha spiegato che l’intercettazione è avvenuta nell’ambito delle misure di protezione collettiva garantite dall’Alleanza Atlantica. Il monitoraggio del vettore sarebbe stato continuo fin dal suo ingresso nell’area regionale, consentendo una risposta tempestiva. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

