La mozzarella fresca viene prodotta a bordo delle navi Moby Fantasy e Moby Legacy, che collegano Toscana e Sardegna. Queste due navi sono tra le principali imbarcazioni utilizzate nel trasporto marittimo tra le due regioni e sono considerate un punto di riferimento nel settore dei collegamenti nel Mediterraneo.

Sulle ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy la traversata tra Livorno e Olbia si arricchisce di una novità unica: un vero caseificio di bordo dove la mozzarella viene prodotta a vista e servita freschissima ai passeggeri Le ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy rappresentano oggi un punto di riferimento nel panorama dei collegamenti marittimi del Mediterraneo. In servizio tutto l’anno sulla rotta Livorno - Olbia, con partenze sia diurne sia notturne, queste navi sono diventate una vera “metropolitana del mare”, collegando con continuità la Sardegna alla penisola. A bordo, l’esperienza non si limita al viaggio. Con il progetto “Gusti Giusti”, sviluppato insieme a Ligabue, la ristorazione ha assunto un ruolo centrale e distintivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La mozzarella fresca nasce a bordo delle navi Moby, la "metropolitana" del mare tra Toscana e Sardegna

