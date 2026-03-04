La missione di Iren Dal conto termico 3.0 fino al fotovoltaico | Facilitiamo la transizione

Durante la fiera Key Energy, il Gruppo Iren ha presentato le proprie iniziative nel settore energetico, evidenziando progetti come il conto termico 3.0 e l’installazione di impianti fotovoltaici. L’azienda ha sottolineato il proprio impegno nel favorire la transizione energetica attraverso soluzioni pratiche e accessibili per cittadini, imprese e condomìni, confermando la volontà di rispondere alle esigenze del territorio.

Iren luce gas e servizi – Gruppo Iren – sceglie il palcoscenico di Key Energy per ribadire il proprio ruolo di facilitatore della transizione energetica, con un'offerta capace di tradurre bisogni complessi in soluzioni concrete per cittadini, imprese e condomìni. Da oggi fino a venerdì, l'azienda è presente con uno stand al Padiglione A2 e con un palinsesto di incontri dedicati a fotovoltaico, conto termico 3.0 ed efficientamento energetico. La partecipazione all'evento internazionale di riferimento per l'efficienza energetica e le rinnovabili si concentra quest'anno sul posizionamento strategico di Iren come "partner unico lungo tutto il percorso della transizione".