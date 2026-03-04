La minaccia numero uno? La Russia Parola di Mantovano e Caravelli

La Federazione Russa viene indicata come la principale minaccia per l’Europa nel 2026, secondo le dichiarazioni di Mantovano e Caravelli. I due esperti hanno sottolineato che le attività della Russia continuano a destare preoccupazioni, mantenendo il focus sulla sua presenza e sui possibili effetti nel continente. La discussione si concentra sui rischi percepiti senza entrare nel merito di eventuali cause o motivazioni.

La Relazione annuale 2026 dell'intelligence italiana indica la Federazione Russa come principale minaccia per l'Europa. Dal cyber alle operazioni ibride, passando per sabotaggi e propaganda, il rapporto analizza la strategia con cui Mosca continua a esercitare pressione sul continente. La risposta di Mantovano e Caravelli a Formiche.net La Federazione Russa rappresenta la minaccia principale per il continente europeo nel 2026. Un assessment messo nero su bianco nell'edizione 2026 della Relazione Annuale sulla Politica delle Informazioni per la Sicurezza, in cui la postura del Cremlino viene letta non solo alla luce del conflitto ancora in...