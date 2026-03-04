La mimosa profumata di Luke Kornet e quel no allo strip club più famoso d' America

Il centro degli Spurs ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo alla serata denominata

Nuvole gialle di mimose in lento avvicinamento. Domenica, 8 marzo, Festa della Donna. Ma ci sono pensieri che onorano molto meglio dei fiori. Per esempio, quelli di Luke Kornet, centro del San Antonio Spurs, che ha brevettato un sistema tutto suo, battezzato l’Eclissi, per contrastare il fuoco nemico. Dai suoi 216 centimetri, solleva le braccia e scherma la vista del tiratore, senza rischiare falli di contatto. Le statistiche certificano che l’Eclissi funziona. Cosa c’entra con le donne? Gli Atlanta Hawks, per il 16 marzo, in occasione del match casalingo con Orlando, hanno messo in agenda la "Magic City Night", festa per omaggiare lo strip club Magic City, il locale a luci rosse più celebre della città e forse degli Usa, da 40 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La mimosa profumata di Luke Kornet e quel no allo strip club più famoso d'AmericaIl centro degli Spurs ha protestato pubblicamente contro la Magic City Night organizzata da Atlanta, serata dedicata al locale a luci rosse più famoso d'America ... gazzetta.it

Gli Hawks omaggiano uno strip club, Luke Kornet non ci sta: “Più rispetto per le donne” x.com

