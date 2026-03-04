La Mens Sana mette Empoli nel mirino Bartolozzi | Trovato un gruppo coeso

La Mens Sana si prepara alla trasferta di Empoli di sabato alle 21, con l’obiettivo di mantenere il momento positivo dopo l’ottavo successo consecutivo contro Arezzo. La squadra lavora al PalaEstra, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, e il coach ha commentato l’unità del gruppo come un elemento chiave. Empoli rappresenta una sfida importante per i biancoverdi.

La Mens Sana lavora al PalaEstra in vista della difficile trasferta di Empoli di sabato alle 21. I biancoverdi sono reduci dall’ottavo successo consecutivo, quello contro Arezzo, e nonostante le condizioni fisiche precarie hanno il morale molto alto. Lo testimonia l’ultimo arrivato in casa Note di Siena, Riccardo Bartolozzi (nella foto), che contro gli amaranto ha esordito poche ore dopo il suo arrivo da Catanzaro. "Ho ritrovato ambiente che vive di basket come quando militavo nelle giovanili. Siena è una città che vive di pallacanestro, quindi me lo immaginavo che sarebbe stato così – dice il numero 21 -. I ragazzi sono molto molto coesi fra loro e mi hanno subito fatto ambientare senza problemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

