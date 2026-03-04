La Marca Grande colpo del Napoli

Domenico La Marca, avvocato, è intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club” condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. La trasmissione si intitola “Grande colpo del Napoli”. La Marca ha partecipato alla puntata, dedicata a questa notizia. La discussione si è concentrata sulla vicenda senza approfondimenti su cause o motivazioni.

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato. Di seguito, un estratto dell'intervista. Come giudica il successo del Napoli arrivato in piena zona Cesarini? "È stata una partita complicata, nonostante l'immediato vantaggio con Hojlund. Per l'Hellas Verona si trattava di una delle ultime chance per rientrare in corsa per la salvezza, ma certamente il Napoli non ha offerto una prova brillante. Già nel primo tempo avrebbe dovuto trovare la seconda rete per indirizzare l'incontro. Invece il fatto che la gara sia rimasta in bilico ha permesso al Verona di rientrare nel secondo tempo con grande motivazione, davanti al proprio pubblico, per cercare di raddrizzare la partita.