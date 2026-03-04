La lunga caccia degli 007 israeliani a Khamenei | Conoscevamo Teheran come Gerusalemme

Gli agenti israeliani hanno condotto una lunga operazione di sorveglianza a Teheran, analizzando con attenzione i quartieri del potere e le abitudini quotidiane dei funzionari. Prima del decollo dei jet, le mappe della città erano già pronte, coprendo dettagli che andavano dai parcheggi ai percorsi di sicurezza. La loro attività ha coinvolto anche le routine più semplici, come gli orari dei turni e gli spostamenti quotidiani.