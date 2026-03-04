La lunga caccia degli 007 israeliani a Khamenei | Conoscevamo Teheran come Gerusalemme
Gli agenti israeliani hanno condotto una lunga operazione di sorveglianza a Teheran, analizzando con attenzione i quartieri del potere e le abitudini quotidiane dei funzionari. Prima del decollo dei jet, le mappe della città erano già pronte, coprendo dettagli che andavano dai parcheggi ai percorsi di sicurezza. La loro attività ha coinvolto anche le routine più semplici, come gli orari dei turni e gli spostamenti quotidiani.
Dietro l’attacco che ha ucciso la Guida suprema iraniana c’è una rete di intelligence costruita per anni. Tecnologia, infiltrazioni e decisioni politiche hanno aperto uno scenario inedito nel confronto mediorientale Prima ancora che i jet decollassero, Teheran era già stata mappata nei dettagli. Non solo nei quartieri del potere, ma anche nelle abitudini più banali: i parcheggi delle auto, gli orari dei turni delle scorte, i percorsi quotidiani dei funzionari. Secondo diverse fonti dell’intelligence citate in un’analisi pubblicata sul Financial Times da James Shotter, una parte significativa di queste informazioni proveniva da un sistema di sorveglianza digitale penetrato negli anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi in strada a Teheran. Trump: «Non volevano accordi». Teheran colpisce anche Dubai
«Ali Khamenei è morto», l’annuncio dei media israeliani. Teheran nega: «Per quanto ne sappiamo, è ancora vivo»L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran potrebbe aver portato all’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica...