La Luna non è più un miraggio | la NASA cambia Artemis e prepara missioni annuali

Il 27 febbraio, la NASA ha annunciato che le missioni Artemis saranno programmate con cadenza annuale, segnando un cambiamento nelle strategie di esplorazione lunare. La nuova pianificazione prevede l'invio di equipaggi e tecnologie sulla superficie lunare con regolarità, rendendo più stabile e continua la presenza umana e robotica sul satellite naturale. La decisione riguarda direttamente i piani dell’agenzia spaziale statunitense per il futuro delle attività lunari.

C'è una Luna da raggiungere, e stavolta la NASA fa sul serio. Il 27 febbraio scorso, durante una conferenza stampa al Kennedy Space Center in Florida, l'agenzia spaziale americana ha presentato un aggiornamento sostanziale al programma Artemis: più missioni, un razzo riprogettato e un obiettivo preciso sul calendario. L'idea è chiara: riportare gli astronauti americani sulla superficie lunare e tenerli lì, con regolarità. La grande novità riguarda la cadenza dei lanci. NASA punta a raggiungere una missione lunare ogni anno, a partire dal 2028. Per farlo, ha deciso di standardizzare la configurazione dell'SLS, lo Space Launch System, il potente razzo progettato appositamente per il programma Artemis, eliminando alcune componenti che avevano accumulato ritardi nello sviluppo, come l'Exploration Upper Stage e il Mobile Launcher 2.