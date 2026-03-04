La Liga porta in tribunale Cloudflare per furto di proprietà intellettuale minacce e ostruzione alla giustizia insomma | il pezzotto

La Liga ha intentato una causa legale contro Cloudflare e il suo CEO in Spagna, accusandoli di furto di proprietà intellettuale, minacce e ostruzione alla giustizia. La disputa riguarda il presunto utilizzo di un pezzotto, un software pirata. La causa segue un precedente caso in Italia, dove erano stati coinvolti aspetti diplomatici. La disputa si svolge nel contesto delle azioni legali contro la diffusione di contenuti pirata online.

Dopo il caso ( persino diplomatico ) in Italia, Cloudflare e il suo Ceo Matthew Prince finiscono a processo in Spagna per colpa del pezzotto. La Liga e Telefónica (che detiene i diritti tv in Spagna del campionato) “sono riuscite – scrive As – a far sì che il Tribunale Istruttorio Numero 50 di Madrid accogliesse una denuncia penale” contro il colosso americano, un servizio cloud che funge da scudo digitale per i siti web che distribuiscono contenuti illegali, non solo sportivi. Dovranno comparire in tribunale il 7 aprile per rispondere delle accuse di furto aggravato di proprietà intellettuale, minacce e ostruzione alla giustizia. “Si tratta di una convocazione molto importante, poiché Cloudflare è attualmente il principale nemico dei club e dell’industria nei loro sforzi per fermare la distribuzione illegale di contenuti audiovisivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Liga porta in tribunale Cloudflare per furto di proprietà intellettuale, minacce e ostruzione alla giustizia (insomma: il pezzotto) Leggi anche: Pezzotto, Cloudflare fa ricorso contro la multa dell’Agcom: “Conflitto d’interessi con la Serie A” Contraffazione e proprietà intellettuale, la Guardia di Finanza guida l’Europa per quattro anniA **l’Aja**, nei Paesi Bassi, **due giorni di intenso lavoro** hanno portato a una decisione strategica: l’inizio ufficiale di un’operazione comune... Una raccolta di contenuti su Liga porta. Discussioni sull' argomento La Liga. Il Barcellona travolge il Villareal (tripletta di Yamal) e si porta a +4 dal Real Madrid, che gioca stasera; Liga, gol e spettacolo nel derby andaluso: il Celta si porta a -3 dal Betis; Psg, Luis Enrique: Essere campioni porta pressioni in più; Juve-Galatasaray, ufficiali: Perin, Yildiz e David dal 1'. McKennie terzino. Artika. . Guardare Ligabue negli occhi... "Io sono un artista!" Agli Arsenali Repubblicani di Pisa, il curatore della mostra ci porta davanti allo specchio dell’anima di Antonio Ligabue: i suoi autoritratti. Non sono semplici dipinti, ma un diario visivo di dolo facebook Liga, il gol pazzesco di Satriano castiga il Real Madrid: al Bernabeu vince 1-0 il Getafe - VIDEO x.com