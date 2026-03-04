La lettera d’accuse al cardiochirurgo Oppido | Ambiente tossico e intimidatorio lavoriamo tra ansia e tremori

Una lettera indirizzata al cardiochirurgo Oppido descrive un ambiente di lavoro tossico e intimidatorio, dove i dipendenti riferiscono di lavorare tra ansia e tremori. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini della Procura, che sono state accelerate dopo i funerali di Domenico Caliendo, deceduto il 21 febbraio scorso presso l'ospedale Monaldi di Napoli.

Napoli – Dopo i funerali di Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso al Monaldi di Napoli, l'inchiesta della Procura accelera. Nelle prossime ore potrebbero scattare i primi interrogatori per i 7 indagati, con il numero che potrebbe crescere alla luce delle rivelazioni del programma televisivo di Giletti “Lo stato delle cose”: la trasmissione ha mostrato come la scena delle prove sarebbe stata inquinata nei pressi della sala operatoria dell'ospedale di Bolzano, dove fu effettuato l'espianto del cuore. Napoli, lo staff del Monaldi contro il dottor Oppido: "Umiliati e intimiditi" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) "Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La lettera d’accuse al cardiochirurgo Oppido: “Ambiente di lavoro tossico e intimidatorio, si lavora tra ansia e tremori”Napoli – Dopo i funerali di Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso al Monaldi di Napoli, l'inchiesta della Procura accelera.

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l’impossibile per salvarlo"La Procura di Napoli ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, il bambino di due anni...

