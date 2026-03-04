La Lazio s'illude l'Atalanta pareggia due volte | semifinale di Coppa Italia senza padroni

Nella semifinale di andata di Coppa Italia, la Lazio si è fatta avanti con due vantaggi, ma l'Atalanta ha risposto due volte, portando il punteggio in parità. La partita si è giocata senza un chiaro padrone, con continui capovolgimenti di fronte e momenti di equilibrio tra le squadre. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia aperti gli esiti per il ritorno.