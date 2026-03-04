La Lazio s'illude l'Atalanta pareggia due volte | semifinale di Coppa Italia senza padroni
Nella semifinale di andata di Coppa Italia, la Lazio si è fatta avanti con due vantaggi, ma l'Atalanta ha risposto due volte, portando il punteggio in parità. La partita si è giocata senza un chiaro padrone, con continui capovolgimenti di fronte e momenti di equilibrio tra le squadre. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia aperti gli esiti per il ritorno.
La Lazio s'illude due volte nella semifinale d'andata di Coppa Italia ma viene raggiunta dall'Atalanta. Discorso qualificazione rimandato al 22 aprile a Bergamo.
La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: decisivo ProvedelDopo l'1-1 al 90' tra Bologna e Lazio per i gol di Castro e Noslin, a decidere la prossima avversaria dell'Atalanta in semifinale di Coppa Italia...
Juve travolta dall’Atalanta, la Dea vince 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia: Palladino elimina SpallettiL'Atalanta batte per 3-0 la Juventus e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026.
LA LAZIO SUPERA IL BOLOGNA E VOLA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA! #BolognaLazio #CoppaItalia
