La guerra messianica-apocalittica all’Iran

Lunedì, durante un briefing, un comandante di un’unità militare ha informato i sottufficiali di una guerra messianica-apocalittica contro l’Iran. Le sue parole si sono concentrate sulla minaccia imminente e sulle operazioni pianificate, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze. La comunicazione si è svolta in un contesto di tensione crescente tra le forze militari coinvolte.

“Lunedì, durante un briefing, il comandante di un’unità militare ha detto ai sottufficiali che la guerra in Iran fa parte del piano di Dio e che il presidente Donald Trump è stato ‘unto da Gesù per accendere un segnale di fuoco in Iran e provocare l’Armageddon che produrrà il suo ritorno sulla Terra’”, secondo quanto denunciato da un sottufficiale. Da sabato mattina la Military Religious Freedom Foundation degli Stati Uniti ha ricevuto 200 chiamate da più di 50 basi militari di tutti i servizi nelle quali venivano segnalate simili inquietanti dichiarazioni da parte di “comandanti cristiani fanatici”. L’intervento in Iran, cioè coinciderebbe con l’Armageddon, la battaglia finale apocalittica che avrà come esito il ritorno di Cristo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

