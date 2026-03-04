La guerra in Medio Oriente ha messo in crisi i piani di Erdogan, che contava sulla stabilità del regime nella regione. A Milano, si segnala che la Turchia ha collaborato con gli stati del Golfo per tentare di contenere le tensioni tra Stati Uniti e Iran, evitandone l’escalation in una guerra aperta, dopo l’attacco coordinato di sabato scorso da parte di Stati Uniti e Israele.

Milano. Per settimane, la Turchia ha lavorato in tandem con gli stati del Golfo per evitare che le tensioni tra Stati Uniti e Iran si trasformassero nello scenario di guerra aperta scaturito dall’attacco coordinato di sabato scorso da parte di Stati Uniti e Israele. Tuttavia, nonostante sia membro Nato e pilastro dell’architettura di sicurezza di Washington nella regione, la Turchia non è stata finora coinvolta dagli attacchi di ritorsione iraniani. Con l’Iran, Ankara ha storicamente intrattenuto relazioni complesse, caratterizzate dal supporto a fazioni opposte nella guerra civile siriana e da interessi divergenti nelle politiche regionali.... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La guerra in medioriente sconvolge i piani di Erdogan che scommetteva sulla stabilità del regime

Guerra in Medioriente, il Pentagono: “Nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo Usa”Durante un briefing a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti, funzionari del Pentagono hanno ammesso che non esistevano informazioni di...

Stasera in tv la seconda puntata di Don Matteo 15: l'arrivo di Mathias che sconvolge i piani di Diego, l'ira di Cecchini e un soffitto crollato...Quando pensavi che le cose per il povero Capitano Diego Martini non potessero andare peggio, ecco che Don Matteo 15 spiazza con un colpo di scena...

Aggiornamenti e notizie su La guerra in medioriente sconvolge i...

Temi più discussi: La guerra in medioriente sconvolge i piani di Erdogan che scommetteva sulla stabilità del regime; Erdogan: Raid Usa e Israele all’Iran rischiano di trasformare Medio Oriente in un cerchio di fuoco; Erdogan avverte: il Medio Oriente rischia di diventare un anello di fuoco.; La lunga marcia nucleare della Turchia.

La guerra in medioriente sconvolge i piani di Erdogan che scommetteva sulla stabilità del regimeMilano. Per settimane, la Turchia ha lavorato in tandem con gli stati del Golfo per evitare che le tensioni tra Stati Uniti e Iran si trasformassero nello scenario di guerra aperta scaturito ... ilfoglio.it

Milano e la guerra in Medio Oriente: la mappa dei luoghi sensibili sotto stretta sorveglianzaMassima allerta in città per garantire la sicurezza delle comunità - ebraica e iraniana soprattutto –che in città sono numerose ma anche consolati e possibili obiettivi istituzionali ... ilgiorno.it

La Turchia di Recep Tayyip Erdogan si prepara a una maxi offerta per sbloccare la possibile fornitura di caccia F-35 Lighting II americani in cambio dell’apertura a un investimento nel settore energetico. facebook

#Erdogan chiama il #Galatasaray nello spogliatoio: #Juve eliminata evento storico per la Turchia x.com