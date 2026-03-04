Il 4 marzo 2026 a Roma, a Palazzo Chigi, si sono svolti incontri tra il presidente del Consiglio e i rappresentanti di Eni e Snam. Durante i vertici si è parlato delle conseguenze della guerra in Iran sulle bollette energetiche italiane. Meloni ha discusso delle misure di sostegno attraverso bonus per le famiglie e le aziende. Sono stati esaminati i possibili interventi e le azioni da intraprendere per affrontare le ripercussioni sul settore energetico.

Roma, 4 marzo 2026 – Il doppio vertice convocato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni con Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin e Guido Crosetto, seguito dal confronto con gli amministratori delegati di Eni e Snam, Claudio Descalzi e Agostino Scornajenchi, racconta già molto della lettura che il governo sta dando alla crisi iraniana: non solo un’emergenza geopolitica, ma un test immediato sulla sicurezza energetica e sulla tenuta dell’economia italiana. “Una nuova pericolosa crisi internazionale”, nella definizione della premier. Iran, Salvini: Cdm in settimana, Meloni riferirà a Camere E la nota di Palazzo Chigi parla di "impatto attuale e potenziale” delle ostilità sui mercati dell’ energia e sull’ economia, con possibili azioni di mitigazione nel breve e medio periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra in Iran si abbatte sulle bollette. Meloni pensa ai bonus: vertice con Eni e Snam

