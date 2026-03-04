La guerra alimentare contro l’Ucraina non è un fronte secondario

La guerra alimentare contro l’Ucraina si manifesta attraverso le ostilità nel Mar Nero, dove navi cariche di grano continuano a muoversi nonostante l’aggressione russa. Da quando sono iniziate le ostilità, le esportazioni di Kyiv sono state pesantemente influenzate, con le navi che attraversano le acque del Mar Nero per trasportare il grano ucraino. La situazione si svolge senza interruzioni significative nel movimento delle navi.

Dalle mine nei campi agricoli alla manipolazione delle rotte di esportazione, l’invasione russa ha evidenziato il ruolo del cibo come variabile cruciale. Gli interventi che servono in un'ottica europea e uno studio Mentre l’aggressione russa continua a minare le esportazioni alimentari di Kyiv, sin dall’inizio delle ostilità navi cariche di grano ucraino continuano a solcare le acque del Mar Nero a bordo di una flotta ombra battente bandiera russa (ma anche di altre nazionalità, per nasconderne l’identità) e con i sistemi di localizzazione appositamente disattivati. Se la partenza avviene generalmente dalle città portuali della Crimea sotto il controllo di Mosca, la destinazione cambia in base alle finalità strategiche del cargo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

