La grande alleanza musulmana contro l' islamismo politico degli ayatollah

Nella discussione sul futuro dell’Iran, si parla spesso di una vasta coalizione musulmana che si oppone all’islamismo politico degli ayatollah. Questa alleanza comprende diversi gruppi e rappresenta un fronte unito che mira a contestare l’influenza delle autorità religiose nel paese. I partecipanti a questa coalizione sostengono che sia necessario un cambiamento nel ruolo della religione nella politica e nella società iraniana.

Nella gran parte dei dibattiti relativi al futuro dell'Iran vi è un argomento che spesso viene volontariamente ignorato da tutti coloro che cercano un modo per ridimensionare la portata della minaccia globale rappresentata dal regime degli ayatollah. Un argomento che coincide con una parola delicatamente sbianchettata dal dibattito pubblico: islamismo. Il regime degli ayatollah, di fronte al mondo libero, non rappresenta una minaccia solo per la sua capillarità all'interno del medio oriente, per la sua rete del terrore, per il suo network di terroristi.