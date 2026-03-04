La giustizia spagnola chiama a testimoniare il CEO di Cloudflare a seguito di una denuncia di LaLiga e Telefónica

La giustizia spagnola ha convocato il CEO di Cloudflare come testimone nell'ambito di un procedimento legale avviato da LaLiga e Telefónica. La richiesta riguarda questioni legate a una denuncia portata avanti dai due enti contro l'azienda tecnologica. La convocazione si inserisce in un procedimento avviato nelle ultime settimane e riguarda presunte violazioni di normative specifiche.

2026-03-04 11:44:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Lui Tribunale d’Istruzione numero 50 di Madrid ha chiamato a testimoniare CEO di Cloudflare, Matteo Principe e la società stessa tra gli indagati per presunto coinvolgimento in un grave reato contro la proprietà intellettuale secondo Europa Press e ha potuto confermare MARCA da fonte giudiziaria, a seguito di denuncia congiunta da parte di LaLiga E Telefono. Oltre ai reati contro la proprietà intellettuale, i ricorrenti denunciano anche minacce e intralcio alla giustizia. Non solo la denuncia è stata ammessa all’esame, ma Matthew Prince, in qualità di CEO della società Cloudflare, e la società stessa come entità giuridica sono già stati citati a testimoniare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cloudflare blocca un sito pirata e AGCOM esulta: Allora si può fare. Ma la storia è più complicata di cosìIl commissario Agcom Massimiliano Capitanio, che da anni ha preso a cuore la lotta alla pirateria, esulta di fronte al blocco effettuato da Cloudflare nei confronti di un sito pirata italiano. dday.it

Lega Serie A e CloudFlare, guerra aperta tra accuse e denunceDurissimo scontro dopo la multa comminata dall’Agcom al colosso del web ClouFlare. L’accusa? Non combattere la pirateria internet legata alle partite della Serie A. E in ballo entrano anche le ... panorama.it