La giunta regionale conferma | Iacolino nuovo dg del Policlinico di Messina interim della Pianificazione strategica a Bologna

La giunta regionale ha approvato la nomina di Salvatore Iacolino come nuovo direttore generale del Policlinico di Messina. La decisione è stata presa oggi, dopo il parere favorevole della commissione dell’Assemblea regionale. Iacolino assume anche l’incarico di interim della Direzione strategica a Bologna. La procedura di nomina si è conclusa con questa delibera ufficiale.

Per l'assessorato della Salute, avviata la procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale. Nelle more, l'incarico verrà ricoperto ad interim dall'avvocato generale della Regione Giovanni Bologna