La portaerei francese Charles de Gaulle si sta dirigendo verso il Mediterraneo mentre la fregata Languedoc è arrivata a Cipro ieri sera. La Francia non è in stato di guerra, ma si avvicina una fase di tensione militare nella regione. Entrambe le navi fanno parte di operazioni militari francesi nel Mediterraneo.

Macron in tv La portaerei Charles de Gaulle fa rotta verso il Mediterraneo. Il presidente francese ricorda il diritto internazionale, ma non prende le distanze dall'attacco americano-israeliano Macron in tv La portaerei Charles de Gaulle fa rotta verso il Mediterraneo. Il presidente francese ricorda il diritto internazionale, ma non prende le distanze dall'attacco americano-israeliano La portaerei Charles de Gaulle fa rotta verso il Mediterraneo. La fregata Languedoc da ieri sera è a Cipro. La Francia non è in guerra, ma si avvicina. Ieri sera, 8 minuti di intervento tv di Emmanuel Macron, per spiegare la situazione ai cittadini. Macron ricorda il diritto internazionale, ma non segue la Spagna, l’Irlanda e la Svezia che hanno preso le distanze dall’attacco americano-israeliano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Francia non è in guerra ma ci si avvicina

L’Europa si avvicina alla guerra: gli Usa chiedono aiuto a Francia e Regno Unito per difendere Golfo e GiordaniaC’è un momento, nelle crisi internazionali, in cui smetti di guardare le mappe e inizi a sentire il peso della realtà.

Fine lavori del tram a Bologna: la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera (ma ci sono nuove chiusure)Bologna, 19 febbraio 2026 – Cantieri del tram, dopo lunghissimi (infiniti) mesi di caos e pazienza portata al limite, vanno verso la conclusione i...

Ecco quando scoppierà la terza GUERRA MONDIALE | Avv. Angelo Greco

Approfondimenti e contenuti su La Francia non è in guerra ma ci si...

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Attacco all'Iran, la posizione dell'Italia. Europa si divide, chi dice no a Trump; Francia-Usa, è guerra diplomatica: l'ambasciatore (e padre di Kushner) snobba per due volte la convocazione di Parigi. L'ira del governo: Inaccettabile; Il mondo questa settimana: Usa-Iran, Guerra Pakistan-Afghanistan, Canada tra Cuba e Indo-Pacifico, Danimarca ….

La Francia vuole difendere altri paesi europei con le proprie armi nucleariÈ una proposta del presidente Macron, anche per rispondere al disimpegno statunitense nella difesa dell'Europa ... ilpost.it

Medio Oriente, Francia e Germania in allarme: «Asse sulla difesa nucleare». Meloni: la crisi non dilaghi«Per essere liberi, bisogna essere temuti, e per essere temuti, bisogna essere potenti. Questo aumento del nostro arsenale ne è la prova»: con queste parole il ... ilgazzettino.it

Era il gennaio 1793 e la Francia rivoluzionaria aveva deciso che la Sardegna era roba sua. Truguet, contrammiraglio della République, si presentò nel golfo di Cagliari con una flotta di 20 navi da guerra e tra i 4.000 e i 6.200 soldati a bordo. L'idea era semplic - facebook.com facebook

Medio Oriente: la Francia facilita le evacuazioni x.com