Dal 7 al 13 marzo 2026, il serial turco La forza di una donna viene trasmesso su Canale 5, dove Ceyda e Bahar riescono a sfuggire a una retata della polizia. La vicenda si sviluppa con nuovi colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La serie continua a proporre episodi pieni di tensione e suspense, senza perdere di vista i personaggi principali.

Il serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 7 al 13 marzo la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 13 marzo. Bahar sta lavorando per organizzare la cena ordinata da Cem e promette a sé stessa che questa sarà l’ultima volta. Quando tutto è pronto, la protagonista e Ceyda si trovano a vivere un’esperienza davvero traumatica: le due si trovano al centro di una retata della polizia, e riescono a sfuggire riparandosi al piano superiore e introducendosi in casa della signora Calibe, che le fa passare come sue parenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 7 al 13 marzo 2026: Ceyda e Bahar sfuggono a una retata della polizia

