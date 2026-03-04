La forza dello sport contro bullismo e discriminazione il progetto promosso da Estra

Il progetto “La forza dello sport contro bullismo e discriminazione” è stato avviato oggi presso l’Istituto Superiore Buonarroti-Fossombroni di Arezzo. La iniziativa, promossa dall’azienda energetica Estra, coinvolge studenti e insegnanti in attività sportive mirate a sensibilizzare contro il bullismo e le discriminazioni. L’obiettivo è promuovere un ambiente scolastico più inclusivo attraverso incontri e sessioni pratiche.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Ha preso il via presso l'Istituto Superiore Buonarroti-Fossombroni di Arezzo per portare nelle scuole superiori un percorso di sensibilizzazione dedicato ai temi del rispetto, dell'inclusione e della parità. Protagonista dell'incontro è stato Luigi Busà, campione olimpico di karate ai Giochi di Tokyo 2020 e Sustainability Ambassador di Estra, che attraverso la propria esperienza personale e sportiva accompagnerà studentesse e studenti in un cammino di consapevolezza e responsabilità Il progetto prevede otto appuntamenti, tra marzo e dicembre, in istituti superiori di Toscana e Marche.