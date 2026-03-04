La fortuna premia Castel San Niccolò | vinti quasi 55mila euro al 10 e Lotto

Azzeccata la cinquina Simbolotto. A Viareggio sono stati invece vinti 6mila euro con un 6 doppio numero oro CASTEL SAN NICCOLO' – Vincite in Toscana nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. A Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo, la cinquina Simbolotto – riporta l'Agenzia Agimeg – ha premiato un appassionato dei 90 numeri con una vincita da ben 54347 euro. La giocata vincente è stata realizzata nella ricevitoria di piazza Matteotti. Il 10eLotto premia la provincia di Lucca: a Viareggio sono stati invece vinti 6mila euro con un 6 doppio numero oro in un'estrazione frequente.