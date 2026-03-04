La follia di Jon Rahm | evacua su un jet i golfisti dalle zone di guerra per poter giocare a Hong Kong

Il golfista Jon Rahm ha organizzato un volo privato da Dubai per evacuare alcuni golfisti dalle zone di guerra, consentendo loro di partecipare al torneo LIV a Hong Kong. La tappa si svolge giovedì 5 marzo e Rahm ha coperto personalmente i costi del viaggio. Questa decisione ha permesso ai giocatori di raggiungere la città asiatica per la competizione.

Il pluricampione di golf Jon Rahm ha pagato di tasca propria un volo privato da Dubai per permettere il regolare proseguimento del torneo LIV con la 3a tappa che si gioca a Hong Kong giovedì 5 marzo. 8 golfisti erano bloccati nella capitale araba a causa del conflitto in atto.