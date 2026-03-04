La Flor – Natura al Femminile all' Orto Botanico di Roma

L’8 marzo all’Orto Botanico di Roma si tiene la manifestazione “La Flor – Natura al Femminile” che, per il secondo anno, prevede incontri e approfondimenti dedicati alle donne. L’evento è organizzato per celebrare la creatività femminile e sottolineare il ruolo delle donne attraverso attività e momenti di confronto, coinvolgendo il pubblico in un’occasione di riflessione e partecipazione.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare "La Flor - Natura al femminile" è una giornata condotta da donne e per le donne (ma non solo), nel corso della quale si terranno momenti di musica, cultura, approfondimento, per ragionare insieme sui traguardi e sulle aspettative delle donne di domani. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 10,30 alle 17,15. La giornata inizierà alle ore 10:30 con i saluti di Flavio Tarquini, botanico e funzionario dell’Orto Botanico di Roma, e proseguirà alle 10:45 con il primo appuntamento in programma targato Vanna Biga, storica, archeologa e orientalista di Sapienza Università di Roma, dal titolo “Agatha Christie e l’archeologia in Oriente”. 🔗 Leggi su Romatoday.it Orto Botanico di Roma: un’esperienza unica tra natura, storia e culturaGIORNI DI APERTURA ORTO BOTANICO 2026 Aperto tutti i giorni, domenica e festivi compresi DA APRILE A OTTOBRE (ora legale) 9:00 – 18:30 DA NOVEMBRE A... Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni... Aggiornamenti e notizie su Orto Botanico di. Argomenti discussi: La Flor – Natura al Femminile all’Orto Botanico per l’8 Marzo. Orto Botanico, al via gli incontri su «Arte e natura oltre il visibile»L’INIZIATIVA. In occasione di Bergamo Brescia CapitalE della Cultura giovedì 14 settembre alle 17.30, all’Orto Botanico di Bergamo, si terrà il primo dei tre incontri dedicati al rapporto tra arte e ... ecodibergamo.it Al via Dalla Kalsa all’Orto BotanicoProgetto educativo dedicato ai minori per la sostenibilità ambientale promosso da UniPa Heritage e da Orto Capovolto, con il supporto di CoopCulture ... rainews.it