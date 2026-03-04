La filosofia del mangiare sano | Educhiamo studenti e genitori

Ogni anno vengono serviti oltre 580.000 pasti ai bambini di 66 scuole, tra nidi comunali, scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ogni giorno circa 3.600 pasti vengono preparati e distribuiti, coinvolgendo studenti e genitori in progetti dedicati a una filosofia del mangiare sano. Questa attività interessa sia strutture comunali che statali.

Assicurati da una potenza di fuoco di 37 cuochi, 23 aiuto cucina, 52 addetti al porzionamento e ad altre attività. E' il censimento delle mense scolastiche cesenati che, nel loro percorso, chiamano in cucina anche i genitori per un processo condiviso di educazione alimentare. E' un servizio che a Cesena compie 40 anni. Uno dei capisaldi di questa filosofia è il pediatra Maurizio Iaia. Dottor Iaia, perché i bambini devono mangiare secondo menù appositamente predisposti per loro? "Il bambino, ancora nel grembo materno, sente i sapori di ciò che mangia la mamma e dunque una volta nato è facilitato ad accettare quei sapori.