La festa di San Damiano col trenino

Una domenica all'insegna delle tradizioni e del divertimento quella in programma domenica 8 marzo nella frazione San Damiano a Brugherio dove andrà in scena "San Damiano in festa", l'evento pensato per grandi e piccini che animerà via della Vittoria con tante attrazioni. Il programma Dalle 8 alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Festa di San Bassiano: l’Unione Artigiani a colloquio col vescovoSeconda giornata di iniziative oggi in vista della festa patronale di San Bassiano che ricorre lunedì.

Contenuti utili per approfondire San Damiano.

Temi più discussi: In piazza la festa con le bancarelle, le attrazioni e il magico trenino; Costigliole e San Damiano in festa per le centenarie Irma e Maria; Costigliole e San Damiano in festa per le centenarie Irma Rustichelli e Maria Monticone; San Francesco e sorella morte.

La festa di San Damiano col treninoUna domenica all'insegna delle tradizioni e del divertimento quella in programma domenica 8 marzo nella frazione San Damiano a Brugherio dove andrà in scena San Damiano in festa, l'evento pensato ... monzatoday.it

Costigliole e San Damiano in festa per le centenarie Irma Rustichelli e Maria MonticoneA Costigliole d'Asti è stata festeggiata da familiari, amici e amministratori, la nuova centenaria, Irma Rustichelli, nata in frazione Bionzo, il 24 ... atnews.it

Costigliole e San Damiano in festa per le centenarie Irma Rustichelli e Maria Monticone - facebook.com facebook