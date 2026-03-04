Matteo Paoli, ballerino originario di Viareggio, ha partecipato ai Brit Awards, esibendosi sul palco della O2 Arena di Londra insieme a Harry Styles. Durante le prove finali, ha anche lavorato alla Co-op Live di Manchester. La sua presenza in uno degli eventi musicali più importanti del Regno Unito rappresenta un momento significativo per la sua carriera.

Da Viareggio ai Brit Awards: Matteo Paoli conquista Londra al fianco di Harry Styles. Il palcoscenico è quello della O2 Arena di Londra (e quest’anno della Co-op Live di Manchester per le prove finali), le luci sono quelle dei Brit Awards, l’evento musicale più importante del Regno Unito. Al centro della scena, accanto a una superstar globale come Harry Styles, c’è un pezzo di Versilia che brilla: è Matteo Paoli, il giovane ballerino viareggino che continua a collezionare successi internazionali. Il viaggio di Matteo verso l’Olimpo della musica pop è iniziato a Parigi, città dove risiede e lavora. È qui che ha incontrato Ryan Heffington, coreografo di fama mondiale già braccio destro di icone come Bad Bunny e Florence and the Machine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La favola di Matteo Paoli. Il ballerino viareggino di scena ai Brit Awards

