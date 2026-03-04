La favola di Matteo Paoli Il ballerino viareggino di scena ai Brit Awards
Matteo Paoli, ballerino originario di Viareggio, ha partecipato ai Brit Awards, esibendosi sul palco della O2 Arena di Londra insieme a Harry Styles. Durante le prove finali, ha anche lavorato alla Co-op Live di Manchester. La sua presenza in uno degli eventi musicali più importanti del Regno Unito rappresenta un momento significativo per la sua carriera.
Da Viareggio ai Brit Awards: Matteo Paoli conquista Londra al fianco di Harry Styles. Il palcoscenico è quello della O2 Arena di Londra (e quest’anno della Co-op Live di Manchester per le prove finali), le luci sono quelle dei Brit Awards, l’evento musicale più importante del Regno Unito. Al centro della scena, accanto a una superstar globale come Harry Styles, c’è un pezzo di Versilia che brilla: è Matteo Paoli, il giovane ballerino viareggino che continua a collezionare successi internazionali. Il viaggio di Matteo verso l’Olimpo della musica pop è iniziato a Parigi, città dove risiede e lavora. È qui che ha incontrato Ryan Heffington, coreografo di fama mondiale già braccio destro di icone come Bad Bunny e Florence and the Machine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
