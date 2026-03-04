La donna la madre la vergine | poesia e arte a Mandello Vitta

Domenica 8 marzo 2026, il comune di Mandello Vitta organizza due eventi per celebrare la festa della donna. La giornata include una presentazione di poesie e opere d’arte che hanno come tema la donna, la madre e la vergine. L’iniziativa si svolge nel centro del paese e coinvolge artisti e poeti locali. La manifestazione si tiene nel pomeriggio e si conclude in serata.

Domenica 8 marzo 2026, il comune di Mandello Vitta celebra l'8 marzo con un doppio appuntamento dedicato all'universo femminile. Alle ore 10, subito dopo la Messa, la chiesa parrocchiale di chiesa di San Lorenzo Martire ospiterà il recital poetico "La donna, la madre, la vergine: trilogia poetica al femminile", a cura di e con Gabrio Mambrini. L'evento propone un percorso lirico e meditativo, tra versi di ieri e di oggi, che celebrano amore, maternità, speranza e spiritualità, offrendo uno sguardo profondo sulla complessità dell'esperienza femminile. Al termine del recital, nella sala comunale di via Vittorio Veneto 3, sarà inaugurata la mostra d'arte contemporanea al femminile "Mosche Bianche", curata da Veronica Armani, Art Director della Galleria Spazio Vivace.