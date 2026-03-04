La donna la madre la vergine | poesia e arte a Mandello Vitta

Domenica 8 marzo 2026, il comune di Mandello Vitta organizza due eventi per celebrare la giornata internazionale della donna. La manifestazione include una poesia e una mostra d’arte che si svolgono nel centro del paese, coinvolgendo cittadini e visitatori. La giornata si concentra sull’espressione artistica dedicata al ruolo femminile, con particolare attenzione alle figure della donna, della madre e della vergine.

Domenica 8 marzo 2026, il comune di Mandello Vitta celebra l'8 marzo con un doppio appuntamento dedicato all'universo femminile. Alle ore 10, subito dopo la Messa, la chiesa parrocchiale di chiesa di San Lorenzo Martire ospiterà il recital poetico "La donna, la madre, la vergine: trilogia poetica al femminile", a cura di e con Gabrio Mambrini. L'evento propone un percorso lirico e meditativo, tra versi di ieri e di oggi, che celebrano amore, maternità, speranza e spiritualità, offrendo uno sguardo profondo sulla complessità dell'esperienza femminile.