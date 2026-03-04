La cura dell’alimentazione A Capannori nascono quattro Case del Cibo

Nascono del "Case del cibo", una per ogni petalo di Capannori Città Quadrifoglio. L’obiettivo? Promuovere in modo stabile e continuativo una cultura del cibo sano, sostenibile e accessibile, in connessione con il territorio e le sue comunità; rafforzare la consapevolezza della cittadinanza sui temi del cibo, della salute, dell’ambiente e delle filiere locali; sostenere le produzioni del territorio e la stagionalità, favorendo l’incontro tra produttori, cittadini e operatori della ristorazione; promuovere iniziative educative, culturali e partecipative sul cibo, per la cui individuazione l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a enti del Terzo Settore, associazioni, comitati e altri soggetti non profit, imprese, cooperative, reti di impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quarticciolo, via alle Case del Cibo: l'educazione all'alimentazione sostenibile parte dalle periferieNell’ambito dell’assemblea del Consiglio del Cibo di Roma, svoltasi il 26 giugno nella Casa di Quartiere del Quarticciolo, è stata presentata e discussa la proposta delle Case del Cibo: una visione ... roma.corriere.it

Giornata Mondiale dell’Alimentazione: perché il cibo sano deve essere un diritto per tuttiSecondo i dati FAO, «circa 673 milioni di persone soffrono la fame. Altrove, i crescenti livelli di obesità e i numerosi sprechi alimentari indicano un sistema squilibrato dove spesso ricchezza e ... iodonna.it

